Trabzonspor Basketbol Yönetimi yola devam kararı verdi

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetimi, yaptığı toplantının ardından kamuoyu ile şu açıklamayı paylaştı:

"Bilinmesini isteriz ki; görevi devraldığımız 2013 yılından bugüne yönetici katkıları ve sponsor desteğiyle gelinmiştir. İyi niyetli mücadelemize rağmen işler her kötü gittiğinde kendilerine görev adderek, kapı arkalarında yönetimleri yıkıp, yeni yönetimler yapan bir kesim var. Bu güruh geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi şimdi de ortaya çıkmıştır. Yönetimimizin yasal görev süresi 2018 yılına kadar olmasına rağmen, sezon başında olağanüstü kongre yapılmıştır. Olağanüstü kongreye davet edilmelerine rağmen salona gelmeyenler, yönetim kurulu olarak bizim bazı firmaların sponsorluğunu kabul etmediğimizi, kendilerinin sponsor bulduğunu ve görevi devralmak istediklerini söylemişlerdir. Bu şekilde davranmaları anlaşmış olduğumuz sponsorluğu da engellemiştir. Kişilerin bırakın aday olmayı, kongre salonuna bile gelmekten kaçtıkları kulübün hafızasında kayıtlıdır.

Gerek sezon başında gerekse içinde bulunduğumuz şu dönemde kongre yapılmasını isteyenlerle görüşmeler yapılmıştır. İcra Kurulu üyelerimiz, basında başkan adaylığı için ismi geçen kişilerle bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan bu görüşmede bahsi geçen adaylar; şu anda başkan adaylığı gibi bir niyetlerinin asla olmadığını, Trabzon’da birilerinin isimlerini kullandığını, bundan çok büyük bir rahatsızlık duyduklarını ve gerekirse bu konuda bir basın açıklaması yapılabileceklerini ifade etmişlerdir."

"Ne idiği belirsizlere Trabzonspor armasını teslim edemeyiz"

“Önce Abiş Hopikoğlu gitsin de ne olursa olsun zihniyetine teslim olmayacağımız bilinmelidir. Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği’nin her bir yöneticisi, kulübünü çocuğu gibi görür, baba sevgisiyle korur, kollar ve gözetir. Maddi ve manevi her türlü desteği verdiğimiz bir organizasyonu; bilinmezliğe itip, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak bize yakışan bir davranış değildir. Ciddi ve reel bütçeyle veya bir sponsorla gelecek her gerçek veya tüzel kişiliğe kapımız sonuna kadar açıktır. Kulübün daha güzel günlere varması için bu yolda yine en büyük destekçileri olacağımızın bilinmesini isteriz. Bu kulüp bizim babamızın iş yeri değil, bir sevdanın kalbidir. İşte bu yüzdendir ki dedikoduya, gayri ciddi oluşumlara, ne idiği belirsizlere Trabzonspor armasını teslim edemeyiz"

"Bu dar boğazdan elbette çıkacağız"

Kulübümüz bu dar boğazdan elbette ki çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim olarak bu renklere hizmet için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizler koltuk meraklısı olmadığımızı daha önceki kongrelerde de defalarca belirtmemize rağmen; kasıtlı bir şekilde bu algının yayılmak istenmesi kişisel hırsların dışavurumudur. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bu noktada tekrar belirtmek isteriz ki; iyi niyetli, derdi sadece Trabzonspor olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Kulübü içinde bulunduğu dar boğazdan kurtaracağına bizi ve camiayı inandıran herkese görevi devretmeye hazır olduğumuzu da kamuoyuna bildiririz. Bu doğrultuda Başkanımız Abiş Hopikoğlu’nun bir önceki kongrede de belirttiği gibi tüm alacaklarından vazgeçebileceğini bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz"

"Herkesin malumu olduğu gibi kulübümüz, sezona herhangi bir sponsor desteği olmadan başladı. Yönetim kurulu üyelerinin kişisel katkılarıyla birlikte isim hakkı ve yayın gelirleriyle bütçesini oluşturdu. Yaşanan bütün sıkıntılara rağmen sezon başından bugüne kulübümüzün yaklaşık olarak 9.400.000 TL (Dokuz Milyon Dört Yüz Türk Lirası)’lik bir ödemesi olmuştur. Bu ödemeler için oluşturulan bütçe ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

Yönetici Katkısı 6.500.000 TL

Sponsor Geliri 1.000.000 TL

İddia Geliri 710.000 TL

Federasyon Gelirleri 735.000 TL

Bağış 276.000 TL

Seyirci ve Basketbol Okulu Gelirleri 179.000 TL

"Kısıtlı bütçeye rağmen kaliteli takım kuruldu"

Kısıtlı bütçeye rağmen kaliteli, bordo-mavi renkleri hakkıyla temsil eden bir takım oluşturuldu. Harcadığımız tüm mesaiye rağmen Trabzonspor gibi bir markanın basketbol takımına “hakkını” verecek bir sponsoru ne yazık ki ortaya çıkaramadık. Unutulmasın ki; tarih, kötü günde Trabzonspor için kimlerin neler yaptığını yazacaktır. Küçük hesaplar peşinde koşarak Trabzonspor’a zarar verenler, yeri ve zamanı geldiğinde Trabzonspor camiasına hesap verecektir"

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

"Son olarak; Kulübün içinde bulunduğu durumdan her kesim haberdar edilmiştir. Herkesin elini taşın altına koymaktan kaçtığı bu süreçte büyük bir hassasiyet göstererek desteğini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey’e Trabzonspor basketbol camiası adına sonsuz teşekkür ederiz. Gönül verdiğimiz bu renkler için basta maddi sorunlar olmak üzere, tüm sıkıntıları aşmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."