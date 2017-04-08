Trabzonspor Beşiktaş özet ve golleri (TS BJK maç özeti)

Trabzonspor Beşiktaş özet dakikaları ve golleri nefes kesti ve izleyenleri büyüledi. TS BJK maç özeti adeta gol düellosuna sahne oldu ve Beşiktaş maçı 4-3 kazandı. Atiba'nın son dakikada attığı gol taraftarları sevinçten havaya uçurdu. İşte, Trabzonspor Beşiktaş özet ve goller. Dev maçta Beşiktaş’ın golleri Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca ve Atiba’dan gelirken, ev sahibi Trabzonspor’un gollerine Okay Yokuşlu, Castillo ve Rodallega imza attı. Nefes kesen Trabzonspor Beşiktaş maç özeti haberimizde bulunuyor. Maç sonucu: Trabzonspor 3-4 Beşiktaş

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Maç hızlı başladı ve Beşiktaş ilk dakikalarda öne geçti. 5. dakikada Babel'in pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Adriano'nun içeriye çevirdiği topa Cenk Tosun gelişine şık bir vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1

13’te Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi hareketlenen Tosic önünden geçen topa dokunmayı başaramadı.

14. dakikada Talisca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, üçe bir pozisyonda kaleciyi karşısına aldı ve hemen yanında boş durumdaki Talisca'yı görmek istedi. Durica çok kritik bir hamleyle topu keserek mutlak golü önledi.

18’de Beşiktaş kaleyi yokladı. Ceza sahası sol çaprazında topu alan Babel, sağına çekti ve önünü boşaltıp vuruşunu yaptı. Onur yattı ve topun sahibi oldu.

25.dakikada maça denge geldi. Olcay'ın önde baskısı sonrası sol kanatta topu alan Yusuf Yazıcı, ortadaki Okay'ı gördü. Okay sol ayağıyla düzeltip yay üzerinden sağ ayağıyla çok sert vurdu ve Fabri'yi avladı: 1-1

33’te Beşiktaş ceza sahasında topu alan Yusuf Yazıcı önünü boşalttı, uygun durumda şutunu çekmek isterken Atiba çok kritik bir hamleyle ayağını soktu ve tehlikeyi önledi.

41.dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale alanı önünde bir anda boşa çıkan Rodallega sert bir kafa vuruşu yaptı, Fabri yattı ve bu topu güçlükle çıkardı.

45.dakikada Babel'in pasıyla sol çaprazda topu alan Cenk Tosun çok sert vurdu, top üstten auta gitti.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

İkinci yarıya Trabzonspor hızlı başladı. 47.dakikada sağ kanattan topu taşıyan Yusuf içerideki Castillo'yu gördü, Castillo önünü açıp sert vurdu. Kaleci Fabri topu yumruklarıyla çıkardı.

55’te Beşiktaş yeniden öne geçti. Cenk'in pasıyla penaltı noktası hizasında topu alan Aboubakar, hemen yanındaki Durica'ya rağmen çok iyi döndü ve bekletmeden vuruşu yaptı, yerden giden top Onur'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-2

63.dakikada maça bir kez daha denge geldi. Sol kanatta topu alan Castillo, ceza sahasına paralel kat etti ve yay üzerinden sağ ayağıyla köşeye nefis gönderdi, Fabri çaresiz kaldı ve maça bir kez daha denge geldi: 2-2

Goller ardı ardına geliyor. 65’te sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yusuf ortaladı, savunmadan seken topu arka direkte tamamlayan Rodallega Trabzonspor'u öne geçirdi: 3-2

68.dakikada Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında içeriye kesilen topa arka direkte uygun durumdaki Babel vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...

74.dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, sol köşeye 90 diye tabir edilen noktaya inanılmaz vurdu. Onur'un yetişemediği top ağlarla buluştu: 3-3

75’te nefesler tutuldu. Gol sonrası Rodallega santradan inanılmaz bir vuruş çıkardı, Fabri'nin yetişemediği top üst direkten döndü. Devamında Beşiktaş, Cenk Tosun'la ceza sahasında net bir fırsattan yararlanamadı.

90+1’de sağ kanattan Gökhan'ın nefis ortasına ön direkte Atiba muhteşem bir kafa vuruşu yaparak ters köşeden topu ağlara yolladı: 3-4