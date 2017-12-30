Trabzonspor Botia ve Moledo'nun peşine düştü

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor’da hareketli saatler yaşanıyor. İşini sıkı tutan ve transfer çalışmalarını hızlıca bitirmek isteyen bordo-mavililerin gündemine Yunanistan’dan iki ismin girdiği öğrenildi.

Trabzonspor’un, Olympiakos forması giyen Alberto Botia ve Panathinaikos’ta oynayan Moledo ile ilgilendiği belirtildi. 2014 yılından beri Olympiakos forması giyen Botia ilk hedef olarak Karadeniz ekibinin önünde duruyor. Yunan ekibinde kaptanlık görevi de yapan 28 yaşındaki stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bir avantaj olarak görüyor.

Kurallara göre sözleşmenin bitimine 6 ay kala görüşme hakkı elde edebilmesi sayesinde Trabzonspor’un Botia ile görüşmeler yapabildiği ifade edildi. Botia bu sezon Olympiakos ile ligde sadece 5 maçta süre aldı.

Bordo-mavili takımın bir diğer ilgilendiği isim Panathinaikos forması giyen Moledo oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin de benzer şekilde sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Moledo’nun tek handikabı, şu anda Brezilya’da eski takımı Internacional ile de görüşüyor olması... Panathinaikos’tan ayrılmak isteyen tecrübeli savunmacının transfer görüşmeleri yürütmeye bizzat başladığı kaydedildi. Moledo bu sezon Panathinaikos ile 8 lig maçında forma giydi.

(Skorer)