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Trabzonspor Burak Yılmaz'ın ameliyat edileceğini açıkladı

Trabzonspor, Slovenya kampında sol kasık fıtığındaki ağrıları artan Burak Yılmaz'ın ameliyat edileceğini açıkladı.

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Trabzonspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.”

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