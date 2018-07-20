Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Cagliari ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalya Serie A’nın köklü ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un 51. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oynanacak olan Cagliari maçıyla bordo-mavili takım, yeni sezon öncesi İstanbul’daki taraftarlarının karşısına ilk defa çıkmış olacak. 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

Bilet fiyatları şöyle ise şöyle: "Doğu Tribünü: 30 TL, Batı Tribünü: 40 TL ve VIP: 100 TL." 

Cagliari mücadelesinin biletleri hem e-bilet hem de kağıt bilet olarak satılacak.

Ağaoğlu kampa geldi 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında sürdüren Trabzonspor'un kampına Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Bu sabah saatlerinde Slovenya’ya gelen Ağaoğlu, antrenman öncesi Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Teknik Direktör Ünal Karaman ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularla da görüştü. 

Trabzonspor ile aynı yerde kamp yapan Çaykur Rizespor’un Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da antrenman sahasına giderken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman ile kısa bir süre sohbet etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölüm teğet geçti

Ölüm teğet geçti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA