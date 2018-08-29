Trabzonspor, Caleb Ansah Ekuban'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Leeds United'dan Caleb Ansah Ekuban için görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
İngiltere'nin Leeds United takımının profesyonel futbolcusu Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
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