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Trabzonspor camiasının Faruk Özak'a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, camianın eski başkanlarından Faruk Özak’a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı.

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Eski başkanlardan Sadri Şener’in başını çektiği grubun Özak’la bir görüşme yaparak Muharrem Usta’ya karşı aday ol dedikleri belirtildi.

Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da destek arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

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