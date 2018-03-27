Trabzonspor camiasının Faruk Özak'a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı
Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, camianın eski başkanlarından Faruk Özak’a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı.
- STAR
Eski başkanlardan Sadri Şener’in başını çektiği grubun Özak’la bir görüşme yaparak Muharrem Usta’ya karşı aday ol dedikleri belirtildi.
Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da destek arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.
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