Trabzonspor camiasının Faruk Özak'a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, camianın eski başkanlarından Faruk Özak’a adaylık için baskı yaptığı ortaya çıktı.