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Trabzonspor Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor'un yıldız futbolcusu Badou Ndiaye ile el sıkıştı.

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Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmanın hesaplarını yapan Trabzonspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden yetenekli oyuncuları listesine alan Bordo-Mavili yönetimin, deneyimli çalıştırıcı Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Osmanlıspor’da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için girişimlere hız verdiği öğrenildi.

Osmanlı kabul etti

İkinci yarı öncesi Ankara temsilcisiyle Ndiaye için temasa geçen ancak yerinin doldurulamaması sebebiyle satışına izin verilmeyen oyuncu için bu defa söz kesen Trabzonspor’un sezon biter bitmez resmi imza aşamasına geçeceği kaydedildi. Trabzon’un, Osmanlıspor ile sözleşmesi Haziran 2018’de sona erecek 26 yaşındaki yıldız için takas artı bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu, Osmanlıspor’un da satışa onay verdiği öğrenildi. Ndiaye’nin, sezon bitiminde çıkacağı tatil sonrası Trabzon’a giderek Bordo-Mavili formayı sırtına geçirip, kampa dahil olması bekleniyor. 

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