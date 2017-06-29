Trabzonspor Edin Visca transferini birkaç gün içinde bitirecek

Başakşehir'in 2 milyon euro ve Yusuf Erdoğan teklifine sıcak baktığı, üzerine bir oyuncu takası daha yapılır yapılmaz noktanın konulacağı kaydedildi.

Şu ana kadar en iyi teklifi Trabzonspor'dan alan Visca da heyecanla Başkan Muharrem Usta'nın Türkiye'ye dönerek transfere noktayı koymasını bekliyor.