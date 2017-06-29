Trabzonspor Edin Visca transferini birkaç gün içinde bitirecek
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği oyunculardan biri olan Edin Visca'nın birkaç gün içinde Bordo-Mavili formayı giyeceği öğrenildi.
Başakşehir'in 2 milyon euro ve Yusuf Erdoğan teklifine sıcak baktığı, üzerine bir oyuncu takası daha yapılır yapılmaz noktanın konulacağı kaydedildi.
Şu ana kadar en iyi teklifi Trabzonspor'dan alan Visca da heyecanla Başkan Muharrem Usta'nın Türkiye'ye dönerek transfere noktayı koymasını bekliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.