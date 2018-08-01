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Trabzonspor, Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı

Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı.

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Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı.
 
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eric Ayuk'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk, transfer görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti.

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