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Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırırken, tecrübeli hoca konuyla ilgili mahkemeye başvuracak

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alırken, tecrübeli teknik adamın, kendisine verilmeyen ücretler nedeniyle mahkemeye gideceği öğrenildi.

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Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı.

Feshi kabul etmedi

Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren bordo-mavili kulüpte, Ersun Yanal'ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.

750 bin euro talep etti

Ağustos ayında 150 bin euro maaşı ödenen Ersun Yanal, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin euroyu talep etti.

Sert çıkışlar oldu

Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal'a sert çıkışlar olduğu ifade edildi.

Trabzonspor ücret ödemeyecek

Trabzonspor Yönetimi, sözleşmede yer alan "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" maddesi üzerine harekete geçerek Ersun Yanal'a ücret ödememe kararı aldı.

Ersun Yanal mahkemeye gidiyor

Bu gelişmenin sonrasında Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.

61saat

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