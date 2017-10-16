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Trabzonspor Ersun Yanal'a teşekkür etti

Akhisarspor karşısında tarihi bir hezimet alan Trabzonspor'da fatura Ersun Yanal'a kesildi. Başkan Muharrem Usta, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

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Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bordo-Mavili yönetim bu karanını birazdan Ersun Yanal'a iletecek.

Trabzonspor yönetiminin Ersun Yanal'a tazminat ödenmeyeceği geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin fesh edileceği öğrenildi.

Böylelikle Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi de sona ermiş oldu. Tecrübeli teknik adam daha önce 2007-2009, 2014-2015 yıllarında Bordo-Mavili takımı çalıştırmıştı.

Ersun Yanal'ın yerine Trabzonspor teknik direktörlüğü için Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Mustafa Reşit Akçay isimleri geçiyor...

(Fanatik)

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