Trabzonspor Ersun Yanal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini KAP'a bildirdi
Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da Ersun Yanal dönemi tamamen sona erdi.
Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. KAP'a açıklama yapan Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.
İşte o açıklama:
"Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"
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