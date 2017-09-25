Trabzonspor, Ersun Yanal'la yolların ayrılması halinde Slaven Bilic'i gündemine alacak

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanmaya başladı. 3-0'dan 4-3 mağlup bitirilen Alanyaspor maçından sonra iyiden iyiye artan eleştirilerin dozu, Trabzonspor Yönetimi'nde de taşları yerinden oynattı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın "Yanal ile devam edeceğiz" tavrına rağmen bordo-mavili yönetimin Yanal ile yolların ayrılması yönünde fikir birliğine varması Trabzonspor'da teknik direktör adaylarının da şimdiden ortaya çıkmasına yol açtı.

Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre Ersun Yanal ile ilgili nihai bir karara varması beklenen Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan sonra Slaven Bilic'in de ismi gündeme geldi. A Milli Takım arasında teknik direktör değişikliği yapacağı iddia edilen Trabzonspor'un West Ham United'dan ayrılması beklenen Slaven Bilic'i gündemine aldığı ve olası bir Yanal ayrılığının ardından Hırvat teknik adam ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

West Ham United ile İngiltere Premier Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Slaven Bilic'in West Ham'daki kaderinin önümüzdeki hafta sonu Swansea City ile oynanacak maçtan sonra belli olması bekleniyor.

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