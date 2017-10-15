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Trabzonspor Ersun Yanal'la yollarını ayırdı

Yayıncu kuruluş beIN SPORTS'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi deneyimli teknik adam Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı aldı.

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Yayıncu kuruluş beIN SPORTS'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi deneyimli teknik adam Ersun Yanal'la yollarını ayırma kararı aldı.

Trabzonspor'da 6-1'lik Akhisar yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal'la bir araya gelen bordo mavili yönetim, deneyimli teknik adamla yolların ayrılması konusunda fikir birliğine vardı.

Trabzonspor yönetimi ayrılığı yarın resmi olarak açıklayacak.

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