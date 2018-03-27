Trabzonspor eski yöneticisi Mahmut Aksu: Muharrem Usta Galatasaray taraftarı

Trabzonspor eski yöneticisi Mahmut Aksu, Başkan Muharrem Usta’nın Galatasaraylı olduğunu iddia etti. Haber61’e konuşan Aksu, “Başkan Usta, ‘Herkes kendi döneminin borçlarını ödesin ‘dedi. Bunu Fikret Orman söylese tamam. Beşiktaş'ı iki kez şampiyon yapmış, Avrupa'da başarılı olmuş, bir yerlere taşımış. Demogoji yapma. Seni kimse silah zoruyla getirmedi. Beni çağırdın, G.Saray stadındaki locanda ‘Trabzonspor'a başkan adayı olayım mı’ diye sordun. Ben G.Saraylı olduğunu biliyor ve iddia ediyorum. Usta'nın Trabzonspor'la hiç bir ilgisi yok” dedi.

(Güneş)