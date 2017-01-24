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Trabzonspor eskisine 'elveda' yenisine 'merhaba' diyecek

Trabzonspor, 4 günde iki tarihi maça çıkacak.Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda perşembe günü Atiker Konyaspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor karşılaşmasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçına çıkacak.Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek.  

 

 

 

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maç Atiker Konyaspor'la1951 yılında yapılan Hüseyin Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından 1967-1968 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl mücadele ettiği sahada son maçını Atiker Konyaspor ile yapacak.Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzdüğümüz taraftarları yeni stadımızda sevindirmek istiyoruz." dedi.Çubukçu, "Taraftarların Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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