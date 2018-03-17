Trabzonspor evinde 4 maçtır galibiyet yüzü görmüyor

Süper Lig’de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26’ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maçta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Castillo, Durica, Bero ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece hücum hattında Yusuf’un yerine sakatlığının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür’e forma verebileceği öğrenildi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2’NCİ KEZ

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.