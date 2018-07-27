Trabzonspor evinde yeni sezon hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Slovenya’daki 24 günlük kampın ardından 3 gün izin yapan bordo-mavili ekip yeni sezon hazırlıklarına evinde başladı. Kondisyon ağırlıklı çalışan bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlığı nedeniyle MR çektiren Abdülkadir Ömür ve izinli olan Abdülkadir Parmak katılmadı. Hafif sakatlıkları devam eden Jose Sosa ve Mustafa Akbaş takımdan ayrı yan sahada çalışırken, Burak Yılmaz ise kondisyon salonunda çalıştı.

Öte yandan, vize sorunu yaşadığı için Slovenya kampına gidemeyen Trabzonspor’un yeni sol kanat oyuncusu Vahid Amiri, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına katıldı.