Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor Fatih Terim'in cevabını bekliyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Fatih Terim için nabız yoklamaya başladı. Tecrübeli teknik adama teklif ileten bordo-mavili kulüp beklemeye geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Fatih Terim için nabız yoklamaya başladı. Tecrübeli teknik adama teklif ileten bordo-mavili kulüp beklemeye geçti.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında T.M. Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, teklif ilettiği Fatih Terim için beklemeye başladı. Tecrübeli teknik adam için girişimlerini sürdüren Karadeniz ekibi ikna için nabız yoklarken, alternatifler arasında Rıza Çalımbay ve Sadi Tekelioğlu isimleri de geçiyor. Bordo-mavililer yabancı bir teknik adamı ise son çare olarak düşünüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA