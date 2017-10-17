Trabzonspor Fatih Terim'in cevabını bekliyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Fatih Terim için nabız yoklamaya başladı. Tecrübeli teknik adama teklif ileten bordo-mavili kulüp beklemeye geçti.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında T.M. Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, teklif ilettiği Fatih Terim için beklemeye başladı. Tecrübeli teknik adam için girişimlerini sürdüren Karadeniz ekibi ikna için nabız yoklarken, alternatifler arasında Rıza Çalımbay ve Sadi Tekelioğlu isimleri de geçiyor. Bordo-mavililer yabancı bir teknik adamı ise son çare olarak düşünüyor.