Trabzonspor, Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak
Trabzonspor, 4 günlük iznin ardından 1 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, 4 günlük iznin ardından 1 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 27. haftasında sarı-kırmızılı takımla oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını yapacak.
Karadeniz ekibi, milli maç arasında pazar günü 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı oynayarak milli maç arasını değerlendireceği belirtildi.
Kadroda mecburi değişim
Ligin 25. haftasında 3-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligin 26. haftasında sahasında 4-1 galip geldiği Evkur Yeni Malatyaspor maçlarına aynı 11 ile ilk kez çıkarak kadro istikrarı yakalayan bordo-mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay, mecburi olarak değişime gidecek.
Orta alanda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin kart cezası nedeniyle stoperde Hubocan'ın yer alması ve Okay Yokuşlu'nun da orta alandaki yerine dönmesi bekleniyor.
2018 yılında ilk gerçekleştirmeye çalışacak
Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.
Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 maç kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
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