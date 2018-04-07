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Trabzonspor Genel Kurulu'ndaki Şenol Güneş önergesi ortalığı karıştırdı

Trabzonspor'un 73. Genel Kurulu'nun ilk gününde konuşmaların ardından Şenol Güneş'le ilgili verilen bir önerge şok etti.

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Şenol Güneş'in adını taşıyan bordo mavili takımın Akyazı'daki yeni stadının da yer aldığı spor kompleksinin isminin değişmesi için önerge verildi.

58 imzalı önerge, olağanüstü kongre olduğu için tüzük gereği dikkate alınmadı. Ayrıca olağan kongre olsa dahi kongre üyelerinin yüzde 10’unun imzası olması gerektiğini ve bu sayının yüzde 10’u ulaşmadığı belirtildi. 

Ayrıca divan kurulu başkanı yaptığı açıklamada Şenol Güneş'in isminin ilgili bakanlık tarafından stada verildiğini belirterek, şikayeti olanın Trabzonspor'a değil ilgili yerlere başvurması gerektiğini vurguladı

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