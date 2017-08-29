Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Göztepe'nin yıldızı Tayfur Bingöl'e talip oldu

Orta saha için Sissoko, Sosa ve Junuzovic gibi yıldız isimlerle görüşme halinde olan Trabzonspor, gündemine şimdi de Göztepe'de forma giyen Tayfur Bingöl'ü aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-Mavililer'in 3-2 kaybettiği maçta oldukça iyi bir performans sergileyen ve attığı nefis golle Trabzon'un yıkımında başrol oynayan 24 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibiyle temasa geçildi. 

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hayran kaldığı ve "Kadroda görmek isterim" raporunu sunduğu orta saha için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. 

Bordo-Mavili kurmaylar Göztepe'ye ilk teklifini iletirken, transferin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA