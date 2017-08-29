Trabzonspor, Göztepe'nin yıldızı Tayfur Bingöl'e talip oldu Orta saha için Sissoko, Sosa ve Junuzovic gibi yıldız isimlerle görüşme halinde olan Trabzonspor, gündemine şimdi de Göztepe'de forma giyen Tayfur Bingöl'ü aldı.