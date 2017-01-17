Trabzonspor Gümüşhane'de

'Türkiye yatırım yapılmasını hak ediyor'

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nöther, Türk ekonomisine ilişkin, "Bu ülke yatırım yapılmasını hak ediyor. Çok sayıdaki genel veri bunu söylüyor." dedi.