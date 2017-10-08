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Trabzonspor hazırlık maçında Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti

Trabzonspor hazırlık maçında Xavi Hernandez'in formasını giydiği Al Sadd'ı 2-1 yendi.

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Trabzonspor, milli ara nedeniyle lige verilen arada Katar takımı Al Sadd ile hazırlık maçında karşılaştı. Katar'da bu maçı oynayn Trabzonspor, Al Sadd'ı 2-1'lik skorla geçti.
 
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fabian Castillo ve 54. dakikada Uğur Demirok kaydetti. Al Sadd'ın tek golü 82. dakikada Boualem Khoukhi'den geldi.
 
Al Sadd'da Barcelona efsane isimlerinden Xavi Hernandez de forma giydi.

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