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Trabzonspor hazırlık maçında Samsunspor'u 3-0 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Bordo Mavili ekip 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

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Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında 2. Lig ekibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer, oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mücadelede ilk yarı her iki ekip açısından da pozisyon bulmakta oldukça kısır geçti. Maçın devre arasına ekipler golsüz eşitlikle gitti.

Soyunma odasından daha istekli dönen taraf ev sahibi Trabzonspor oldu. 51. yıl kutlamalarının da getirdiği coşkuyla taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.

Golsüz eşitliği bozan gol 63. dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira'dan geldi. Tecrübeli futbolcu sağ kanattan geldi. İçeriye orta yapmak isterken savunmada Canberk Dilaver'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

Mücadelenin 72. dakikasında Trabzonspor'un yeni transferi Vahid Amiri, 2. yarıda oyuna girmesine rağmen iyi bir oyun ortaya koydu ve performansını golle taçlandırdı.

2-0'lık skorun ardından Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman genç futbolculara şans verdi.

Geçtiğimiz sezonlarda geleceğin Burak Yılmaz'ı olarak gösterilen Muhammed Beşir 88. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yapan golü kaydetti. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

(Fanatik)

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