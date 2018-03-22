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Trabzonspor hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 6 eksikle çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay  Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların,  reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz  pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan,  Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto  Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla Trabzonspor  karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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