Trabzonspor Hosseini için 600 bin dolar ödeyeceğini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'nin transferi için 600 bin dolar bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'nin transferi için 600 bin dolar bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
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