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Trabzonspor, İbrahim Yattara'nın önerdiği genç oyuncu Keita'yı denemeye aldı

Trabzonspor, eski futbolcusu Yattara'nın önerdiği Gineli futbolcuyu denemeye aldı.

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Bordo mavili kulüp eski futbolcusu İbrahima Yattara'nın tavsi ettiği 18 yaşındaki Gineli sol kanat  oyuncusu Amara Keita'yı denemeye aldı.

Birkaç gün alt yapıda çalışan Keita'nın A takımda deneneceği belirtildi. Yattara ile akraba olduğu da öğrenilen genç futbolcu Antalya kampı kafilesinde de yer aldı.

Trabzonspor, Antalya'da toplanıyor

Bu arada bordo mavililer  milli maç arasında yapacağı kamp için Antalya'da toplanacak.

Kayserispor maçının ardından 2 gün izin yapan bordo-mavili  futbolcular, Antalya'da bu akşam kampa girecek ve yarın ilk çalışmasını  gerçekleştirecek.

Trabzon'da bulunan az sayıda oyuncu da bu sabah uçakla Antalya'ya  gitti. Milli takım kamplarında yer alan oyuncular nedeniyle alt yapıdan Ebrar,  Furkan ve Hüseyin de kafileye dahil edildi.

AA

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