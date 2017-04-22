Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin maçında Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada ve 65. dakikada Rodallega, 55. dakikada Uğur Demirok kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de puanını 47'ye çıkarırken, Antalyaspor 43 puanda kaldı.
Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
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