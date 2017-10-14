Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez kozlarını paylaşacak
Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı.
Trabzonspor'un 14 golüne, Teleset Mobilya Akhisarspor 15 golle karşılık verdi.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
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