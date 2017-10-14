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Trabzonspor ile Akhisarspor 11. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez kozlarını paylaşacak

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Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla 11. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında geride kalan 10 lig maçında bordo-mavililer, 3 galibiyet aldı. Ege temsilcisi 4 kez kazanırken 3 maç berabere tamamlandı.
 
Trabzonspor'un 14 golüne, Teleset Mobilya Akhisarspor 15 golle karşılık verdi.
 
- Trabzon'daki maçlar
 
Trabzonspor, sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
 
Bordo-mavililer, kendi evindeki maçlarda 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

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