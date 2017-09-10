Trabzonspor ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçı, ikinci yarıdaki enfes performansıyla 3-1 kazandı

Bordo-Mavililer ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyerek maçı 3-1 çevirmesini bildi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Mustafa, Mas, Okay, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Issah, Khalili, Manu, Milinkovic, Ahmet İlhan, Skuletic

MAÇTAN NOTLAR

YANAL’DAN SOSA SÜRPRİZİ

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında yeni transferlerden Arjantinli Jose Sosa’ya ilk 11’de şans tanıdı.

3 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, Gençlerbirliği 11’inde ligde son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Ersun Yanal, Bongonda’nın yerine Sosa’ya, Durica’nın yerine Mustafa Akbaş’a, Rodallega’nın yerine ise ligin 2’nci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz’a görev verdi.

VOLKAN ŞEN KADRODA YOKTU

Sakat olan Durica, yeni transfer Volkan Şen, genç oyuncular Uğurcan, Abdurrahim ve Batuhan ise kadroda yer almadı.

MUSTAFA AKBAŞ 176 GÜN SONRA

Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Darıca’nın yokluğunda savunmada Mustafa Akbaş’a görev verdi. Bordo mavili forma ile en son 2016-17 sezonunda ligin 25’inci haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 176 gün sonra sahaya çıktı.

CASTİLLO BU SEZON İLK DEFA

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan ve ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, tedavisinin ardından Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer aldı.

BURAK YILMAZ’A 61 CELL HATTI

Trabzonspor’un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz’a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve sonu 17 17 olarak sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz’a hediye edildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Bu maça yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin önemli kısmını doldurdu, ayrıca yeni transferler Hubocan ve Sosa'ya da karşılaşma öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

AZ SAYIDA GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI

Karşılaşmayı az sayıda Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde takip etti.

Gençlerbirliği'nde iki eksik

Başkent ekibinde kart cezalısı Tokelo Rantie ve tedavisine devam edilen Aleksandar Scekic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mesut Bakkal'ın ilk maçı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın yerine göreve başlayan Mesut Bakkal, bu sezon ilk kez takımının başında sahaya çıkacak.

Başkent ekibinde 4. kez göreve getirilen Bakkal, bir dönem yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ile karşılaşacak.

67. randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 66 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 33 lig maçında 23 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi, geçen sezon oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.