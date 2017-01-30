Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor istedi, Ada'ya gidiyor!

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelen ancak Spartak Moskova'da kalmaya karar veren Türk asıllı Alman oyuncu Serdar Taşçı'ya Premier League'den talip çıktı.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
x

ESPN'de yer alan habere göre; Southampton, Serdar Taşçı'yı sezon sonuna kadar kiralamak için Spartak Moskova ile görüşüyor.

Jose Fonte'u West Ham United'a satan ve Virgil van Dijk'in sakatlığı ile sıkıntı yaşayan Southampton'da, defans hattına takviye yapmak isteyen teknik direktör Claude Puel'in Serdar Taşçı'nın transfer edilmesini umduğu ifade edildi.

Southampton ile Spartak Moskova arasındaki görüşmelerde aşama kaydedildiği belirtilirken; Premier League ekibinin Salı gününden önce Serdar'ı sağlık kontrolden geçirmek ve 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüşmek için Spartak Moskova'dan izin almayı umduğu vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Vahşi ortamda rahatça uyumak için yaptı!

Milyonluk hurdalar

Milyonluk hurdalar

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

Duvarı deldiler, çıkanlar şoke etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA