Trabzonspor, Jeremain Lens'i istedi Beşiktaş 'hayır' cevabını verdi

Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ın Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens'e göz dikti. Siyah-beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu isteyen bordo-mavililer, nabız yokladı. Hollandalı kanat oyuncusunu, Beşiktaş'tan tazminatı ödenerek ayrılması durumunda, kiralık olarak sezon sonuna kadar almayı planlayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile görüşme yaptı ancak olumsuz yanıt aldı.

ORKAN KİRALANABİLİR

Lens transferi rafa kalkarken, bu kez de gündeme Orkan Çınar geldi. Beşiktaş cephesinin, genç oyuncu konusunda ise düşüneceğini bildirdiği öğrenildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonda 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yaparak büyük beğeni toplayan Jeremain Lens, Beşiktaş'ta ise istenileni veremedi. Hollandalı yıldız futbolcu, çıktığı 12 maçta sadece 555 dakika sahada kalabilirken, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol attı, 3 asist yaptı. Beşiktaş yönetimi, Sunderland'den kiralık olarak alınan tecrübeli futbolcunun, sezon sonunda bonservisine 4 milyon Euro ödeyecek. (Sabah)