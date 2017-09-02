Trabzonspor Jose Sosa ve Serdar Taşçı'yı bayramdan sonra açıklayacak

Trabzonspor’un transfer gündeminde ilk sırada yer alan Serdar Taşçı ile Jose Sosa için kulüpleriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği, bayram sonrasında bu transferlerin olumlu sonuçlandırılabileceği öğrenildi.

Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Sosa için kulübünün 5 milyon euroluk bonservis bedeli talep etmesi üzerine bordo-mavili yönetimin pazarlığa 2.5 milyon eurodan başladığı öğrenildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Milan’ın aradaki farkın kapanabileceğini belirterek Karadeniz ekibini yeniden görüşmelere çağırdığı ve bayram sonrasında bu transferin resmiyet kazanabileceği bildirildi. Yönetimin oyuncuya ise yıllık 3 milyon euro vermeye hazırlandığı öğrenildi.

‘Serdar istiyor’

Yönetim, stoper transferi için de uzun süredir listenin başında yer alan Serdar Taşçı transferini de olumlu sonuçlandırmak adına son görüşmelerini gerçekleştiriyor. Taşçı’nın kulübü Spartak ile yaptığı son görüşmede Trabzonspor’a transferine onay verilmesini talep ettiği, bordo-mavili yöneticilerin de Serdar’ın bu tutumu karşısında transferi mutlu sonla bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi.