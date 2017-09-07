Trabzonspor, Jose Sosa'yı transfer etti

Kamil Ahmet, Bongonda, Kucka ve Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un yapacağı 10 numara bölgesine de Jose Sosa'yı transfer etti. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Josa konusunda Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi. Önceki gün Gianluca Di Marzio'nun 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifine Sosa'nın sıcak baktığını belirtmesinin ardından, dün Milan cephesi de transferin kendi açılarından bittiğini duyurdu.

Mirabelli, Premium Sport'a yaptığı açıklamada "Biz Trabzonspor'la anlaşma sağladık. Artık karar vermesi gereken kişi Sosa" dedi. Bugün de Arjantinli yıldızla görüşen bordo mavili yetkililer transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 5 bin 907 dakika sahada kalan, 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli, Milan'da ise istediğini bulamadı. Sosa, İtalyan ekibinde 19 maçta 3 asist yapabildi.