Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor kafilesi, son idmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın, 3 gün önce antrenmanda aldığı darbe sonucu iki kaburgası arasında ödem oluştuğu, bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal tarafından Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un, Medipol Başakşehir karşısına, Esteban, Mas, Pereira, Durica, Uğur Demirok (Hubocan), Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz 11'iyle çıkması bekleniyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.