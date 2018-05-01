Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde tedavileri devam eden Burak, Onur, Mustafa, Kamil, Uğur, Castillo, Rodellega antrenmana katılmazken, Abdülkadir ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmanda koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Durica, girdiği mücadelede belinden sakatlanarak antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.