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Trabzonspor Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldı

Transfer arayışlarını devam ettiren Trabzonspor için Gana'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Ghanasoccer'de yer alan habere gre Trabzonspor Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldı. Bordo mavili takımın 28 yaşındaki oyuncu için "Kariyerinde yeni bir başlangıç" için teklif yaptığı yazıldı.

Ancak Asamoah'ın kulübünde kalmaktan yana olduğu kaydedildi. Haberde Ganalı orta saha oyuncusunun bu sezon ciddi sakatlıklar yaşaması nedeniyle çok fazla oynayamadığı da hatırlatıldı.

(Haber61)

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