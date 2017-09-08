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Trabzonspor, Luis İbanez'i Karabükspor'a gönderdi

Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'dan Luis Ibanez'i 1 yıllığına kiraladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Galatasaray'a sattığı oyuncusu Latovlevici'nin boşluğunu Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Luiz İbanez ile doldurdu. Karabükspor, Ibanezi 1 yıllığına kiraladı..

Geçtiğimiz sezonun başında Kızılyıldız'dan 1.4 milyon euroya Trabzonspor'a gelen İbanez 13 maça çıktı 1 gol kaydetti. 

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