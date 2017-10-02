Trabzonspor maçı sonrası kavga ettiği iddia edilen Talisca ve Caner'in sosyal medyada birbirini takip etmediği ortaya çıktı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldular. Maçın önüne geçen olay ise maç sonu yaşandı.

Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin iddiasına göre; soyunma odasında Talisca, Caner Erkin'e tekme attı.

Programda Caner Erkin ile SMS yoluyla konuşan Sinan Engin bir tartışma olduğunu doğruladı. Konu ile ilgili Beşiktaş'tan gelen açıklamada, tekmeyi net bir dille inkar etti ancak tartışmayı yalanlamadı.

İşte o detay...

Sosyal medyayı etkin kullanan Beşiktaş'lı Caner Erkin'in Instagram hesabından geçmişte Talisca'nın fotoğraflarını beğendiği ortaya çıktı. İkilinin profillerine bakıldığında ise dikkat çeken detay birbirlerini takip etmemesi.

Akıllara direk Neymar ve Cavani geldi

Bu olayın hemen ardından akıllara PSG'de yaşanan frikik krizi geldi. Yaşanan olaylar sonrası sonrası sosyal medyada Neymar ile Cavani'nin birbirlerini takipten çıkarttıkları ortaya çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Fanatik