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Trabzonspor maçında skandal ofsayt kararı

Trabzonspor'un Yeni Mayatyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ikinci yarısında yardımcı hakemin Trabzonspor aleyhine kaldırdığı ofsayt bayrağı büyük tepki çekti.

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.
 
Yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan bordo-mavili takım belki beklenen futbolu sergileyemedi ama 54. dakikada yaşananan pozisyon maça damga vuran anlardan biri oldu.
 
TARAFTAR İSYAN ETTİ
 
Trabzonspor atağa çıkarken kendi sahasında olan Olcay pasını yine bordo-mavililerin yarı alanında bulunan Burak Yılmaz'a gönderdi. Rakiplerinin arkasında kalan 32 yaşındaki forvet için yardımcı hakem İlker Takpak skandal bir hata ile ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu karara önce Burak, ardından da Trabzonspor taraftarı isyan etti. Çünkü iki futbolcu orta sahanın gerisindeydi. Kurala göre ofsayt için orta sahanın rakip tarafında olması gerekiyor.  (Fotomaç)

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