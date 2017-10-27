Trabzonspor Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu istifa etti
Trabzonspor’da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun istifa ettiği bildirildi.
Trabzonspor’da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun istifa ettiği bildirildi.
Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor’da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu’nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.
Bu arada Vardaloğlu’nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.
DHA
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