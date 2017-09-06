Trabzonspor Marsilya'nın stoperi Tomas Hubocan'ı transfer ettiğini açıkladı

Karadeniz ekibi, transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala stoperine kavuşuyor... Uzun zamandır Serdar Taşçı ile görüşen ancak tecrübeli futbolcunun nazından bıkan Bordo- Mavili yönetim, Fransız ekibi Marsilya’nın 31 yaşındaki savunmacısı Tomas Hubocan ile her konuda anlaşma sağladı. Slovak oyuncunun kiralanması için de Fransız devi ile el sıkışan Trabzonspor’un tecrübeli futbolcuyu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan' ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.''

Fırtına’da forma giyen 3 Slovak futbolcu Jan Durica, Juraj Kucka ve Matus Bero’nun, bu transferde büyük rol oynadığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun sözleşmesinde 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) satın alma opsiyonu olduğu da öğrenildi. Öte yandan Napoli forması giyen Vlad Chiriches için de İtalyan temsilcisi ile pazarlık masasına oturan Bordo- Mavililer, Hubocan ile anlaşma sağlanmasının ardından Rumen futbolcunun transferinden vazgeçti. Orta saha bölgesini de güçlendirmek isteyen Fırtına’da Başkan Muharrem Usta, önceki gün Zlatko Junuzovic transferini noktalamak için Almanya’nın yolunu tutmuştu. Ancak Werder Bremen’in tok satıcı tavrı ve Avusturyalı futbolcunun görüşmeleri ağırdan alması sebebiyle görüşmeler hala sonuçlandırılamadı.