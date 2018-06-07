Trabzonspor Muhammed Şengezer'i transfer etmek üzere

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Caen'ın 30 yaşındaki stoperi Damien Da Silva ile prensipte anlaştı.

Bu transferden sonra ise rota yurt içi oldu... Bordo-Mavililer, Bursaspor'un ve Ümit Milli Takımı'nın 21 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer'i de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Bilindiği gibi Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvaro'nun menajerini Trabzon'a çağırmış ve kendisine kulüp bulmasını istemişti