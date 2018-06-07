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Trabzonspor Muhammed Şengezer'i transfer etmek üzere

Kaleci Esteban ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, Bursaspor'un genç kalecisini istiyor.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Caen'ın 30 yaşındaki stoperi Damien Da Silva ile prensipte anlaştı.

Bu transferden sonra ise rota yurt içi oldu... Bordo-Mavililer, Bursaspor'un ve Ümit Milli Takımı'nın 21 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer'i de kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Bilindiği gibi Trabzonspor, Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvaro'nun menajerini Trabzon'a çağırmış ve kendisine kulüp bulmasını istemişti

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