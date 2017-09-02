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Trabzonspor N’Doye’u yollayacak ama Ersun Yanal engeline takılıyor

Trabzonspor’un, forvet oyuncusu Dame N’Doye ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.

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Bordo mavili kulübün 2015-16 sezonunda İngiltere’nin Hull City takımından kadrosunda kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dame N’Doye’un, takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Trabzonspor’da 2016-17 sezonunda 32 maçta forma giyen ancak sezon başında Burak Yılmaz’ın takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekilen 32 yaşındaki oyuncunun, forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

YANAL’DAN ŞARTLI ONAY

Alternatifli bir hücum hattı isteyen teknik direktör Ersun Yanal’ın ise orta sahaya takviye yapılmasının ardından N’Doye’un gidişine onay verilebileceğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Stoper ve orta sahaya transfer için çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin de yapılacak olan transferlerin ardından Senegalli forvet oyuncusu ile masaya oturacağı öğrenildi.

Trabzonspor forması ile 48 karşılaşmada görev alan N’Doye, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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