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Trabzonspor Musa Nizam'ın sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, savunma oyuncusu Musa Nizam'ın sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.

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Trabzonspor, sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Musa Nizam'ın kontratının karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavililer Musa Nizam'ı 2014 yılında Antalyaspor'dan 750 bin Euroya transfer etmişti. Musa, forma giydiği 35 maçta 1 gol attı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

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