Trabzonspor Musa Nizam'ın sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi
Trabzonspor, savunma oyuncusu Musa Nizam'ın sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi.
Trabzonspor, sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Musa Nizam'ın kontratının karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-Mavililer Musa Nizam'ı 2014 yılında Antalyaspor'dan 750 bin Euroya transfer etmişti. Musa, forma giydiği 35 maçta 1 gol attı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
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