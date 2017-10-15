Trabzonspor ocak ayında Başakşehir'e Onazi - Edin Visca takası önerisinde bulunacak
Trabzonspor, ocak ayında Başakşehir’in kapısını Boşnak yıldız için çalacak.
Karadeniz ekibinin Visca aşkı bitmiyor. Yönetim, yaz transfer döneminde Başakşehir'in başarılı sağ kanat oyuncusu Visca ile anlaşmış ama Abdullah Avcı, oyuncusunu bırakmak istemediği için iş yatmıştı. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Visca için ocak ayında yeni bir teklif hazırlığı var. Başakşehir'den ayrılmak istediğini açıklayan Boşnak oyuncu için, bordo-mavililer takımdan ayrılmak isteyen Onazi'yi takasta kullanmayı planlıyor. Artı para konusunu da gündeme getirecek olan Trabzonspor şimdilik konuyu planlama aşamasında.
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