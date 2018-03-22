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Trabzonspor Ogenyi Onazi için 10 milyon euro istiyor

Sezon başında İngiltere’ye transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Trabzonspor yönetimi, Dünya Kupası sonrası 10 milyon euro’luk teklif bekliyor.

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Karadeniz ekibinin Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, ülkesinin milli takım kampına katıldı. Onazi, burada yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandığını belirterek, "Sezon sonuna kadar takımımda sürekli oynamaya çalışıyorum. Bir dönem oynamamıştım ancak şu an her şey yolunda. Dünya Kupası'nda herkese eski günlerine dönen bir Nijerya izlettirmek istiyoruz. Potansiyelimiz müthiş" dedi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Bordo-mavili yönetim sezon başında İngiltere'ye transferi son anda yatan Onazi'nin, Dünya Kupası performansını bekliyor. Yönetim, birçok talibi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse değerlendirecek.

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