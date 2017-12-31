Trabzonspor, Panathinaikos’tan Moledo’yu transfer etmek istiyor

Trabzonspor’da transferde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun ikinci yarısı için takıma bir stoper takviyesi düşünen bordo-mavililerde Rodrigo Moledo ismi ön plana çıktı.

Rıza Çalımbay’ın da bilgisi doğrultusunda ilerleyen bu transfer çalışmalarında özellikle Yunanistan’da 2 isim takibe alındı. Olympiakos’tan Botia ve Panathinaikos’tan Moledo için çalışmalar başladı.Hem maddi açıdan hem de transferin kolaylığı bakımından Moledo’nun daha uygun olacağı saptandı. 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübü Panathinaikos ile de doğrudan temasa geçildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sambacı ile görüşme hakkına da sahip olan Karadeniz ekibi, tam tersine saygılı davranıp kulübüne danıştı. Olumlu geçen görüşmelerin ardından da Trabzonspor, 500 bin euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Moledo’nun ülkesinin takımlarından Internacional ile de görüşmesi ve bir prensip anlaşması yapması tek sıkıntı olarak göze çarpıyor.

Her ne kadar Internacional ile resmi sözleşme imzalamasa da tecrübeli savunmacının Brezilya’ya dönme isteği kafaları karıştırıyor. Trabzonspor’da diğer stoper adayları da Olympiakos’tan Alberto Botia ve Napoli’den Vlad Chiriches. (Skorer)